Chart des Tages | AUDUSD (18.06.2024)

Die Bekanntgabe der Geldpolitik durch die Reserve Bank of Australia war ein Schlüsselereignis der heutigen Asien-Pazifik-Sitzung. Der AUD war zunächst gedämpft, da die RBA die Zinssätze im Einklang mit den Markterwartungen unverändert ließ und ihre neutrale Ausrichtung beibehielt, was darauf hindeutet, dass Zinserhöhungen oder Zinssenkungen in Zukunft gleichermaßen wahrscheinlich sind. Während die Geldmärkte eine mehr als 30-prozentige Chance sahen, dass die RBA heute eine Zinssenkung vornimmt, hieß es in der Erklärung der RBA, dass die Aufwärtsrisiken für die Inflationsaussichten bestehen bleiben.

- ISIN: XC000A0E4TC6 - WKN: A0E4TC - Ticker AUD/USD

Auf der Pressekonferenz von RBA-Gouverneur Bullock im Anschluss an die Sitzung wurde jedoch ein hawkistischer Kommentar abgegeben. Bullock sagte, eine Zinserhöhung sei auf der Sitzung diskutiert worden, aber der Vorstand habe letztlich beschlossen, sie nicht vorzunehmen. Gleichzeitig sagte sie, dass eine Zinssenkung auf der heutigen Sitzung nicht in Betracht gezogen wurde. Dies ist zwar eine hawkishe Entwicklung, aber nicht unbedingt eine Überraschung, da die RBA nach der Mai-Sitzung ähnliche Kommentare abgegeben hatte. Gouverneurin Bullock sagte, es sei nicht klar, was mit den Zinsen geschehen solle, da es noch viel zu tun gebe, um die Inflation wieder in den Zielbereich von 2 bis 3 - zu bringen....

