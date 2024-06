Der Aufwärtstrend des Aktienkurses der Deutschen Bank wurde am 10. Juni 2024 durchbrochen. Dabei spielte der Rechtsruck bei den Europawahlen und dessen Auswirkungen auf die Anleihen eine tragende Rolle. Fundamental betrachtet ist die Bank aber günstig bewertet, was den Kurs eher stützen sollte.Der politische Rechtsruck bei den Europawahlen, vor allem in Frankreich, drückte auf den Kurs der Staatsanleihen, in die auch die Banken investiert sind. Neben den französischen Banken traf dieser Schock aber ...

