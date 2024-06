Linz (www.anleihencheck.de) - Nun ist es auch in der Eurozone soweit: Die EZB hat am 7. Juni 2024 die Zinswende eingeleitet und ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte reduziert, so Prok. Mag. Peter Sailer, Treasury und Handel bei der Oberbank AG.Hierbei handele es sich um die erste Zinssenkung seitens der EZB seit knapp fünf Jahren. Dies sei im Vorfeld sehr klar kommuniziert worden und habe deshalb keine Auswirkungen auf die Finanzmärkte gehabt; die Zinssatzanpassung sei bereits eingepreist gewesen. ...

