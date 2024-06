Der Automobilzulieferer Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN) wird in Cuenca (Spanien) eine neue Produktionsstätte zur Herstellung von Hochspannungs-Kabelbäumen für Elektroautos von Seat und VW errichten. Es handelt sich um die erste Produktionsstätte von SEBN in Spanien und weltweit das 23. Werk. Dort sollen rund 350 Mitarbeitende angestellt werden. Das Unternehmen ist in Spanien bereits seit 2001 mit einem Kundendienstzentrum in Pamplona und seit ...

