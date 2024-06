© Foto: Monika Skolimowska - dpa



Die Verbraucherpreise in der Euro-Zone sind erneut gestiegen. Zwar blieb der Preisauftrieb im Rahmen der Erwartungen, die EZB könnte trotzdem gewarnt sein.Die Bekämpfung der anhaltend hohen Teuerung sowohl in den USA als auch in der Euro-Zone bleibt ein schwieriges Unterfangen, wie die am Dienstagvormittag vorgelegten Inflationsdaten für die Verbraucherpreise beweisen. Inflation beschleunigt sich wieder - aber im Rahmen der Erwartungen Gegenüber dem Vormonat kletterten diese um 0,2 Prozent. Bei der Kernrate, die ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel erhoben wird, betrug die Steigerung sogar 0,4 Prozent. Dadurch kletterten die Verbraucherpreise gegenüber dem …