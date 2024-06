Stellenaufbau und Rheinmetall zum Schnäppchenpreis?

Werbung







Die Rüstungsindustrie boomt und benötigt angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine massenhaft neues Personal. Innerhalb der Branche wird von der größten Einstellungswelle seit Ende des Kalten Krieges gesprochen.



Die globalen Rüstungskonzerne stellen derzeit so viel Personal ein wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Nach Recherchen der "Financial Times" zufolge plant die Rüstungsindustrie allein in diesem Jahr, mehrere Zehntausend Neueinstellungen durchzuführen. In konkreten Zahlen bedeutet das eine Schaffung von ca. 37.000 neue Jobs. Nach Jahren der Flaute verzeichnet die Branche sprunghafte Orderanstiege und rekordhohe Auftragsbestände.



Zwar kühlte sich die Kursrallye des größten Rüstungsherstellers Deutschlands Rheinmetall in den vergangenen Wochen ein wenig ab und notiert nicht mehr auf dem Rekordniveau von April, aber übereinstimmenden Medienberichten zufolge nutzen Teile des Rheinmetall-Vorstands die jüngste Kursschwäche des Unternehmens offenbar als Kaufgelegenheit, wie aus Pflichtmitteilungen von Rheinmetall hervorging. Zwischenzeitlich notieren Papiere von Rheinmetall auf einem Niveau von 490,00 Euro.









Das Werkzeug für Aktien- und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC