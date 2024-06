123fahrschule (123fs) verändert den deutschen Fahrschulmarkt, indem es die Dienstleistungen und Prozesse modernisiert und digitalisiert. Ziel des Unternehmens ist es, den fragmentierten Markt zu konsolidieren und neue Standards in der Fahrschulausbildung zu setzen. Mit mehr als 60 Filialen hat sich 123fs seit der Gründung 2016 durch Übernahmen zur größten Fahrschule in Deutschland entwickelt. Der Markt steht vor Herausforderungen durch steigende Kosten, eine alternde Fahrlehrerpopulation und das Streben nach Nachhaltigkeit durch Elektrofahrzeuge. Mit der digitalen Infrastruktur, der eigenen Fahrlehrerausbildung (Fahrerwerk) und der kürzlichen Übernahme eines Fahrsimulatorherstellers ist 123fs jedoch auf Wachstum eingestellt. Diese strategischen Elemente versetzen 123fs in die Lage, von Markttrends und Effizienzsteigerungen zu profitieren, was mwb researchs positiven Ausblick für die Aktie unterstützt. Daher bestätigen die Analysten von mwb research ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 6,80. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE





KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken