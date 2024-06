Cognizant, ein Vorreiter in der modernen Unternehmensgestaltung, hat kürzlich einen wegweisenden Vertrag zur Ingenieurdienstleistung unterzeichnet, dessen Ziel es ist, die Automobilindustrie revolutionär voranzubringen. Im Fokus der Vereinbarung steht die Zusammenarbeit mit dem Branchenführer in Sachen innovative Thermomanagement- und Komforttechnologien im Automobilsektor sowie im Bereich medizinischer Patiententemperaturmanagementsysteme. Die beiden Organisationen bündeln ihre Kompetenzen, um zukunftsweisende Produktlösungen zu entwickeln und die Fahrzeugerfahrung für Kunden zu verbessern. Mit über 14.000 Mitarbeitern weltweit und einem breiten Produktportfolio, das von variablen Klimakontrollsitzen bis zu Massagekomfortlösungen reicht, plant das Unternehmen, die Erwartungen des Markts neu zu definieren.

Neues Entwicklungszentrum gegründet

Ein wichtiger Teil der Vereinbarung ist die Schaffung eines speziellen Entwicklungszentrums, das die Entwicklung von Software und Technologien unterstützen soll, die mehr Wendigkeit, Skalierbarkeit und Effizienz in den Entwicklungsprozess einbringen werden. Cognizant wird seine Erfahrung in Cloud-Technologien und Virtualisierung nutzen, um den Partner im Transformationsprozess zu modernen Produktzielen in Gestaltung, Markteinführung und kontinuierlicher Lieferung zu führen. Damit unterstreicht das Unternehmen nicht nur seine Bedeutung als Innovationspartner, sondern betont auch den hohen Stellenwert von Kollaboration für die Entsperrung neuer Innovationen innerhalb der Automobilindustrie.

Cognizant Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...