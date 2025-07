Der chinesische Autohersteller Changan bestätigt seine Absicht, in Europa eine eigene Fabrik für elektrifizierte Pkw zu bauen. Ein Europa-Manager des Unternehmens äußert, dass die Planungsphase begonnen habe und mögliche Standorte geprüft werden. Changan hatte im März mit dem elektrische Mittelklasse-SUV Deepal S07 seinen Europa-Start gefeiert und tummelt sich seitdem unter den in Europa aktiven China-Marken. In Deutschland und Großbritannien - Europas ...

