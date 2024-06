EQS-News: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Markteinführung

ARI Motors dreimal nominiert für "Best In Class"-Award 2025!



18.06.2024

Was für eine Überraschung! Gleich drei Nominierungen hat ARI Motors bei den diesjährigen

"Best in Class"-Awards erhalten. Der ARI 902 ist dabei sogar gleich für zwei Kategorien

nominiert: Als "Bestes E-Auto Leichtfahrzeug" sowie als "Bestes elektrisches Stadtfahrzeug".

In letzterer Kategorie ist ein weiteres praktisches Elektroauto von ARI Motors für den Preis

nominiert: der ARI 452, der bereits mit Mopedführerschein gefahren werden kann.



"Electricar", das Magazin für die Mobilität von morgen, präsentiert in Kooperation mit dem

"Institut Neue Mobilität" den Award der nächsten Generation: "Best In Class" heisst der neue

Fachpreis für Elektroautos aller Art. Vom Leichtkraftfahrzeug bis zum Oberklasse-SUV

werden die herausragenden Elektrofahrzeuge ausgezeichnet. Außerdem wird

klassenübergreifend auch das beste E-Auto des Jahres ausgezeichnet.



Die Gewinner werden von einer Jury, besetzt mit namhaften Experten, ermittelt. Diese

selektiert und bewertet alle in Deutschland angebotenen Elektroautos anhand ihrer

Spezifikationen. Neben Effizienz und Nachhaltigkeit stehen auch Fahrleistung, Komfort und

Qualität im Fokus.



Elektroflitzer mit viel Stauraum und praktischem Zubehör



Der smarte Zweisitzer ARI 902 bringt einen entspannt und spritzig durch den Stadtverkehr.

Dabei verursacht er keinerlei direkte Emissionen und ist mit einem Verbrauch von nur 8,8

kWh (innerorts) bzw. 10,0 kWh (außerorts) sehr sparsam unterwegs. Der geräumige

Kofferraum bietet mit 766 l Ladevolumen reichlich Stauraum für Werkzeugkoffer,

Pflegetasche oder sonstiges Equipment. Damit das L7e-Leichtfahrzeug als idealer Begleiter

für Apothekenlieferdienste, Caterer, Kuriere, mobile Pflegekräfte, Immobilienmakler und

Dienstleister aller Art.



Der ARI 452 ist ein kompaktes Personenfahrzeug für 2 Personen, ideal für den engen

Stadtverkehr, denn dank der geringen Maße findet sich immer ein Parkplatz. Das Fahrzeug

ist auf 45 km/h gedrosselt, wodurch das Fahrzeug auch mit dem Mopedführerschein AM

gefahren werden kann. Je nach Akku hat der ARI 452 eine Reichweite von 120 bis 250

Kilometer.



Seit 2017 bietet die ARI Motors GmbH in Borna (bei Leipzig) smarte & günstige E-Mobile auf dem

deutschen & internationalen Markt an. Der Name ARI - japanisch für "Ameise" - steht für das

Leistungsvermögen und die Vielseitigkeit der ARI-Elektrofahrzeuge. Die einzelnen Modelle stammen

von asiatischen Herstellern und wurden gezielt ausgewählt. In den firmeneigenen Manufakturen in

Borna und Ricany werden alle ARI-Fahrzeuge an europäische Qualitätsstandards angepasst. Speziell

konzipierte Fahrzeugaufbauten sorgen dafür, dass die Mobilitäts- und Transportbedürfnisse aller

Kunden optimal erfüllt werden.



18.06.2024

