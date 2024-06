© Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa



Ein neues Buy-Rating hat der Palantir-Aktie am Montag zu einem Kurssprung verholfen. Aber nicht alle Analysten sind optimistisch.Die Aktie von Palantir ist laut Joseph Bonner, Analyst bei Argus Research, "sehr volatil und mit einem Aufschlag bewertet". Doch das Unternehmen sei auch "hoch differenziert" - aus diesem Grund bewertet Bonner die Aktie mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 29 US-Dollar. Das Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von etwa 16 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. Die Aktie hat den Montagshandel mit einem Plus von 6,15 Prozent beendet. Bonner merkte an, dass trotz des guten Rufs von Palantir als Dienstleister für Verteidigungs- und …