Der DAX läuft, doch bei Bayer hakt es. Dabei verkündete das Unternehmen zum Start in die aktuelle Handelswoche Neuigkeiten. Zehn neue Blockbuster wollen die Leverkusener in den nächsten zehn Jahren auf den Markt bringen und damit ihre Agrarsparte kräftig anschieben. Jeder Blockbuster soll dabei ein Umsatzpotenzial von 500 Millionen Euro haben. Das Spitzenumsatzpotenzial der Forschungs- und Entwicklungspipeline in der Division Crop Science soll nun mehr als 32 Milliarden Euro betragen. Das gab das ...

