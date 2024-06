DJ Beiersdorf bekräftigt Mittelfristziele auf Kapitalmarkttag

FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf hat die Mittelfristziele auf seinem Kapitalmarkttag bekräftigt. Wie der Hamburger Konsumgüterhersteller von Marken wie Nivea und Tesa mitteilte, soll die bereinigte Marge beim operativen Gewinn EBIT im Consumer-Segment weiterhin um 50 Basispunkte pro Jahr steigen. Das Ziel gilt seit dem Kapitalmarkttag 2022. Im vergangenen Jahr waren es 60 Basispunkte. CEO Vincent Warnery präzisierte auf Nachfrage, dass das Ziel "mindestens 50 Basispunkte" sei.

Der Unternehmensbereich Consumer soll außerdem "stärker als der Markt" wachsen. Zudem plant Beiersdorf weitere Zukäufe bei Consumer, um die Leerstellen im Portfolio zu füllen (regional, produktspezifisch, vertriebskanalspezifisch). Weiterhin strebt Beiersdorf eine Steuerquote im Konzern unter 28 Prozent an (2023: 32,2 Prozent, 2022 29,6 Prozent).

Die Stärkung seiner Marken, Innovationen, stärkere Digitalisierung und Präsenz in Social Media sowie die Expansion in neue Regionen sollen die Entwicklung unterstützen. 2024 und 2025 will sich Beiersdorf vor allem auf die Regionen Indien, China, Nigeria und die USA konzentrieren.

