Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bekanntgabe der Geldpolitik durch die Reserve Bank of Australia war ein Schlüsselereignis der heutigen Asien-Pazifik-Sitzung, so die Experten von XTB.Der AUD sei zunächst gedämpft gewesen, da die RBA die Zinssätze im Einklang mit den Markterwartungen unverändert gelassen und ihre neutrale Ausrichtung beibehalten habe, was darauf hindeute, dass Zinserhöhungen oder Zinssenkungen in Zukunft gleichermaßen wahrscheinlich seien. Während die Geldmärkte eine mehr als 30-prozentige Chance gesehen hätten, dass die RBA heute eine Zinssenkung vornehme, habe es in der Erklärung der RBA geheißen, dass die Aufwärtsrisiken für die Inflationsaussichten bestehen bleiben würden. ...

