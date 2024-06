Köln (www.fondscheck.de) - Im Mai standen unverändert die Themen Zinsentwicklung, Inflation und Wirtschaftswachstum im Zentrum der Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Growth Fonds (ISIN LU0095335757/ WKN 989614).Die Aktienmärkte hätten den Monat insgesamt mit Kursgewinnen abgeschlossen. Den höchsten Wertzuwachs habe der US-amerikanische Markt verzeichnet, gefolgt von den europäischen Märkten. Der japanische Markt habe einen leichten Verlust verbucht. In Europa hätten sich Nebenwerte besser als Standardwerte entwickelt, während sie in Japan etwas schwächer als Standardwerte abgeschnitten hätten. ...

