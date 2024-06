In den vergangenen Handelswochen präsentierten sich die Anteilscheine des britischen Energieriesen BP in einer relativ schwachen Verfassung. Dies lag natürlich in erster Linie an den sinkenden Ölpreisen. Doch diese konnten gestern kräftig zulegen. In der Spitze stiegen die Kurse zum Wochenstart auf den höchsten Stand seit Ende Mai.Unterstützung erhielten sie durch den etwas schwächeren Dollar. Fällt der Dollarkurs, führt das meist zu einer höheren Nachfrage nach Erdöl, weil der Rohstoff in der US-Währung ...

