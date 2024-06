Bei The Mobility House hat Gründer Thomas Raffeiner wieder die CEO-Position übernommen. Der bisherige CEO Robert Hienz hat das Unternehmen bereits vor einigen Wochen in Richtung Solarpack Germany verlassen. Parallel haben die Münchner die Themen Energie und bidirektionales Laden unter einem neuen Geschäftsbereich namens "The Mobility House Energy" gebündelt. Mit der Umstrukturierung rückt das Münchner Technologieunternehmen The Mobility House eigenen ...

