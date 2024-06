Still und heimlich arbeiten sich die Netflix Aktien an das Allzeithoch ran. Die Aktien fliegen fast lautlos unter dem Radar, doch wie lange noch? Reicht der Börse das laufende Wachstum oder will man mehr sehen?Die Netflix (US64110L1061) Aktien sind nicht zu bremsen. Während alle Welt auf die neuesten AI-Trends schaut, fliegen die Aktien von Netflix regelrecht in Richtung eines neuen Allzeithochs. Und das will etwas heissen, denn noch vom Herbst 2021 bis zum Sommer 2022 war Netflix die am meisten gehasste Aktie an der Wall Street. Der Darling der Börse hatte über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...