FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Beiersdorf sind am Dienstag im Zuge des Kapitalmarkttages des Nivea-Konzerns an das Dax -Ende gesackt. Sie büßten zuletzt 1,3 Prozent auf 144,30 Euro ein. Kurzzeitig fielen sie in Richtung ihres vor zwei Wochen erreichten Zwischentiefs von 141,55 Euro. Analyst Bruno Monteyne von Bernstein Research bemängelte, dass es in der Pressemitteilung des Unternehmens nur einen Überblick über die Fortschritte des Konsumgüterherstellers seit 2019 gegeben habe und die mittelfristigen Ziele nur wiederholt worden seien.

Angesichts des Aktienkurses auf hohem Niveau seien die Aussagen "etwas enttäuschend, da es keine neuen finanziellen Ziele gibt", schrieb er. Dies aber dürfte ihm zufolge von den Anlegern allgemein erwartet worden sein. Stattdessen werde nur erneut darauf verwiesen, die Konkurrenz übertreffen zu wollen, was nicht ausreichen dürfte, um den Aktienkurs nach seiner langen Kursrally zu stützen. Erst Mitte Mai waren Beiersdorf auf 147,80 Euro gestiegen und hatten so ein Rekordhoch erklommen./ck/mis

