© Foto: Gorodenkoff / Stock.adobe.com



Ein hochrangiger Insider des italienischen Wirkstoffforschers Newron Pharmaceutical hat seine Position ausgebaut - insgesamt drei Mal in nur zwei Tagen!Seitwärtskonsolidierung nach steilem Kursanstieg In die Aktie von Newron Pharmaceuticals kehrte in den vergangenen 6 Wochen Ruhe ein. Das Papier pendelte zwischen 10 und 11 Euro, ohne einen Ausbruch entweder nach oben oder nach unten erkennen zu lassen. Ungeachtet dieser Hängepartie ist das Börsenjahr für den Entwickler von Wirkstoffen zur Behandlung von neurophysiologischen Erkrankungen bislang aber hervorragend verlaufen: Die Aktie hat sich angetrieben von positiven Studiendaten seit dem Jahreswechsel mehr als verdoppeln können. Insider …