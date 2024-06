Apple Pay Later muss einer neuen Idee weichen: In Zukunft will Apple Ratenkredite in Kooperation mit Fintechs und Banken anbieten. Die sollen weltweit angeboten werden. Erst im vergangenen Jahr hatte Apple in den USA "Apple Pay Later" eingeführt. Der Bezahldienst ermöglicht Kund:innen Ratenzahlungen, auch bekannt als sogenannte "Buy now pay Later"-Funktion (BNPL). Doch nun stellt Apple den Service zum Jahresende wieder ein. Stattdessen plant der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...