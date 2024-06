DJ Stellantis ruft 1 Million Fahrzeuge wegen Software-Problem zurück

Von Dean Seal

NEW YORK (Dow Jones)--Stellantis ruft wegen möglicher Probleme mit der Rückfahrkamera mehr als 1 Million Fahrzeuge in den USA zurück. Die zuständige Bundesbehörde NHTSA teilte in einem Schreiben mit, betroffen seien verschiedene Modelle der Marken Chrysler, Jeep, Dodge und Ram aus den Jahren 2021 bis 2023, deren Kamerasoftware fehlerhaft sei. Im Einzelfall sei es deshalb möglich, dass das Kamerabild nicht übertragen werde, wodurch das Unfallrisiko steige. Bei Händlern werde die Software aktualisiert.

June 18, 2024 06:51 ET (10:51 GMT)

