Schockprognose: Ist die Altcoin-Saison schon vor dem Start wieder vorbei?

Bitcoin hat in den letzten Wochen wieder an Dominanz gewonnen, während die Altcoins weiter an Boden verlieren. Trotz der Hoffnungen und Vorhersagen vieler Analysten, dass eine neue Altseason bevorsteht, scheint dieses Szenario jetzt weiter entfernt als je zuvor. Eine Altseason, ein Zeitraum auf dem Kryptomarkt, in dem Altcoins deutlich besser abschneiden als Bitcoin, ist jetzt erst wieder in sechs bis acht Monaten zu erwarten.

Bitcoin Dominz ist am steigen, Quelle: www.tradingview.com

Die Mechanismen hinter der Altseason

Die Altseason wird in erster Linie durch zwei Schlüsselindikatoren bestimmt: die Dominanz von Bitcoin und die Preisentwicklung der Altcoins. Bitcoin-Dominanz bezieht sich auf den prozentualen Anteil von Bitcoin an der gesamten Marktkapitalisierung von Kryptowährungen. Während einer Altseason nimmt diese Dominanz ab, da Investoren ihr Kapital von Bitcoin in Altcoins umschichten. Ein Rückgang der Bitcoin-Dominanz signalisiert somit eine stärkere Marktpräsenz der Altcoins.

Im Januar dieses Jahres war ein solcher Rückgang zu beobachten, als die BTC-Dominanz von 54 auf 50 Prozent sank. Seitdem hat Bitcoin jedoch an Boden gewonnen und erreichte im letzten Monat eine Dominanz von 55 Prozent, die höchste seit dem Crash im März 2021. Damals verlor Bitcoin innerhalb weniger Tage 30 Prozent seiner Dominanz an Altcoins.

Die aktuelle Marktlandschaft zeigt klar eine Bitcoin-Season. Nur acht der 50 wichtigsten Altcoins haben in den letzten 90 Tagen Bitcoin übertroffen. Selbst Hypes um Meme-Coins und die Zulassung des Ethereum-ETFs konnten den Altcoins nicht den erhofften Aufschwung bringen.

Ein wichtiger Punkt für Investoren ist, dass eine Altseason in der Regel dann identifiziert wird, wenn 75 Prozent der 50 wichtigsten Altcoins über einen Zeitraum von drei Monaten besser abschneiden als Bitcoin. Der aktuelle Trend zeigt jedoch, dass wir uns eindeutig in einer Bitcoin-Season befinden.

Wann können wir die nächste Altseason erwarten?

Die Frage, wann die nächste Altseason beginnt, lässt sich nicht sicher beantworten. Neben internen Kryptofaktoren spielen auch traditionelle Marktentwicklungen und die Zinspolitik der FED eine entscheidende Rolle. Der Altcoin Season Index des Blockchaincenter zeigt jedoch ein Muster seit 2022: Nach der Altseason im August 2022 dauerte es sechs Monate bis zur Bitcoin-Season, und die nächste Altseason begann acht Monate später im Januar dieses Jahres. Jetzt, fünf Monate später, erleben wir wieder eine Bitcoin-Season.

Index zur Einschätzung von Bitcoin oder Altcoin Saison, Quelle: https://www.blockchaincenter.net/en/altcoin-season-index/

Sollte sich dieses Muster fortsetzen, könnte die nächste Altseason im Februar 2025 beginnen. Dabei ist zu beachten, dass der Altcoin Season Index ein nachgelagerter Indikator ist. Wenn der Chart die Altseason-Markierung überschreitet, bedeutet dies, dass 75 Prozent der Top 50 Altcoins in den vorangegangenen drei Monaten besser als Bitcoin performt haben. Das Überschreiten markiert somit nicht den Start, sondern bestätigt, dass die Altseason bereits seit drei Monaten aktiv ist.

Strategien für Investoren

Mit diesem Wissen könnten Anleger in einer aktiven Bitcoin-Season bereits damit beginnen, Anteile von Bitcoin in Altcoins umzuschichten, um maximal vom Übergang zur Altseason zu profitieren. Umgekehrt könnte es ratsam sein, bei Überschreiten der Altseason-Markierung erste Altcoin-Gewinne in Bitcoin zu sichern.

Aktuell ist es daher sinnvoll, vielversprechende Altcoins ausfindig zu machen und ab September/Oktober erste Wetten zu platzieren. Dabei dürfen jedoch externe Faktoren nicht außer Acht gelassen werden.

Außerdem könnte Presale oder ICOs, also initial Coin offers, derzeit sehr interessant sein. Durch die Verzögerung bis zum tatsächlichen Marktstart kann es hier zu deutlichen Marktsteigerungen kommen. Außerdem bieten Token wie etwa PlayDoge bis zum tatsächlichen Launch noch fast 30 Stufen in der Preissteigerung. Auch, wenn diese nur weinige Prozent ausmachen, bleiben im Schnitt Buchgewinne für die Anleger zurücke. Sollte der $PLay Token dann beim Launch noch wie erwartet steigen, können beträchtlcihe Gewinne für die Investoren generiert werden.

Hier zum PlayDoge Projekt und mehr dazu erfahren.

Externe Einflussfaktoren

Die Wahl eines neuen US-Präsidenten steht noch in diesem Jahr an und könnte den Markt stark beeinflussen. Die Biden-Administration hat sich oft krypto-kritisch gezeigt. Eine weitere Amtszeit Bidens könnte die Erwartungen dämpfen, während ein krypto-freundlicherer Kandidat die Adoption beschleunigen könnte.

Die Zinspolitik der FED ist ein weiterer entscheidender Faktor. Hohe Leitzinsen reduzieren das verfügbare Kapital für spekulative Investitionen. Eine Zinssenkung, die für September erwartet wird, könnte den Kryptomarkt beleben. Wird die Zinssenkung jedoch hinausgezögert, könnte ein bullischer Markt und damit eine Altseason weiter in die Ferne rücken.

Auch die Entwicklungen rund um die ersten Ethereum Spot-ETFs in den USA sollten beobachtet werden. Marktbeobachter erwarten den Launch Anfang Juli. Ein erfolgreicher Launch könnte positive Auswirkungen auf Altcoins haben, da diese - repräsentiert durch Ethereum - sowohl in der Wahrnehmung als auch regulatorisch an Bedeutung gewinnen würden.

Fazit

Der Kryptomarkt bleibt dynamisch und von vielen Faktoren beeinflusst. Während eine Altseason erst in einigen Monaten zu erwarten ist, sollten Investoren die aktuellen Entwicklungen genau verfolgen und ihre Strategien entsprechend anpassen. Die richtige Positionierung und ein wachsames Auge auf die Marktindikatoren und externen Einflussfaktoren könnten entscheidend für den Erfolg in der nächsten Altseason sein.

Für risikofreudige Anleger bieten Memecoin-Presales zusätzliche Möglichkeiten für schnelle Renditen, die jedoch mit entsprechenden Risiken verbunden sind. Hier könnte der Token Sealana interessant werden. Sealana beendet seinen Presale am 25. Juni und hat bisher rund 5 Millionen Dollar eingesammelt. Angeblich stehen hinter dem Projekt die gleichen Entwickler, die auch für SMOG und Slothana verantwortlich sind. Diese Token konnten nach ihrem Launch um 400 bzw. 30.000 Prozent steigen.

Sealana zeichnet sich durch eine geringe Marktkapitalisierung aus, was zu hoher Volatilität führt. Das bedeutet, dass sich der Token schon bei Investitionen von wenigen Millionen potenziell mehr als verdoppeln kann. Token können einfach auf der Website via Solana, Ethereum, USDT oder auch mit Kreditkarte gekauft werden.

Hier zum Sealana Presale und letzte Vorverkaufschance nutzen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.