NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 15200 Pence auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Rajan Sharma am Dienstag anlässlich des Studien-Misserfolgs von Truqap bei triple-negativem Brustkrebs (TNBC). Dies sei zwar negativ, allerdings angesichts des moderaten Marktpotenzials allenfalls eine geringe Belastung. Vom insgesamt von ihm für Truqap veranschlagten Spitzenumsatz von etwa 3 Milliarden US-Dollar entfielen nur etwa 6 Prozent auf diese Indikation. Insgesamt ist Sharma für Truqap nach eigener Aussage viel optimistischer als der Markt./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / 08:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

