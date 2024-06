Muss die Fed die Zinsen bald senken, weil der US-Arbeitsmarkt kippt? Das prognostiziert Goldman Sachs und erwartet in diesem Jahr zwei Senkungen der Zinsen durch die US-Notenbank. Fed wird zweimal Zinsen senken, weil Arbeitsmarkt an Wendepunkt Der US-Arbeitsmarkt steht an einem potenziellen "Wendepunkt", an dem jede weitere Abschwächung der Nachfrage nach Arbeitskräften nicht nur die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...