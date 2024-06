© Foto: Nati Harnik - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Die Occidental-Petroleum-Aktie (Oxy) ist in letzter Zeit unter Druck geraten. Da lässt sich Warren Buffett nicht zweimal bitten - Berkshire stockt die ohnehin schon große Beteiligung an dem Öl-Player weiter auf.In einem am Montag eingereichten Bericht an die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) gab die von Warren Buffett geleitete Beteiligungsgesellschaft bekannt, dass sie seit dem vergangenen Donnerstag etwa 176 Millionen US-Dollar für drei separate Transaktionen von Occidental-Aktien ausgegeben hat. Diese jüngsten Erwerbungen brachten Berkshire insgesamt auf etwa 255,3 Millionen Occidental-Stammaktien, was einem Marktanteil von rund 29 Prozent entspricht. …