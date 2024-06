Die meistgehandelten Produkte: Henkel im Short-Fokus

Der DAX® erholt sich zu Handelsbeginn nach einer schlechten Vorwoche, kann jedoch nicht ganz mit dem Tempo der Wall Street mithalten. Schnäppchenjäger, die nach dem Wochenverlust von drei Prozent wieder aktiv werden, lassen sich insbesondere von den Kursgewinnen bei US-Technologiewerten ermutigen. Der DAX® notiert am Mittagmit einem Tagesgewinn von bei 18.10o Punkten.

Anlkeger richten heute ihren Blick auf die Konjunkturdaten aus einer Umfrage des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), die weitere Hinweise auf die wirtschaftliche Stimmung in Deutschland geben sollen. Allerdings ist die Konjunkturschätzung trotz der anziehenden Weltwirtschaft nur etwas optimistischer ausgefallen. Das Erwartungsmaß der kommenden sechs Monate stieg im Juni zum elften Mal in Folge. Wenn auch nur geringfühgig um 0,4 Punkte auf 47,5 Zähler.

Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Produkten waren neben den üblichen DAX® Titeln überraschend auch Henkel und Zalando vertreten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Zalando SE Call HD3REP 2,33 22,88 EUR 20,619743 EUR 8,97 Open End Henkel AG Put HU992G 1,15 83,68 EUR 94,882504 EUR 7,26 Open End DAX® Call HZ8YLB 70,45 18156 Punkte 11116,477223 Punkte 2,57 Open End DAX® Put HD519Z 1,85 18145,5 Punkte 18311,438715 Punkte 91,35 Open End DAX® Put HD1D4L 16,13 18126 Punkte 19732,16365 Punkte 11,84 Open End

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Apple Call HD6AKH 0,99 216,67 EUR 210,00 USD 20,86 17.07.2024 DAX® Put HD55PA 1,54 18111,26 Punkte 18100,00 Punkte 106,16 25.06.2024 DAX® Call HD55NG 1,52 18077 Punkte 18100,00 Punkte 88,99 25.06.2024 Commerzbank Call HD5D9H 0,15 14,03 EUR 15,50 EUR 87,28 17.07.2024 Commerzbank Call HD4Z4C 0,25 14,03 EUR 15,00 EUR 55,86 17.07.2024

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HC3TKM 7,53 18074,00 Punkte 16264,530047 Punkte 10 Open End DAX® Long HC01S5 1,57 18109,00 Punkte 17168,032546 Punkte 20 Open End DAX® Short HC01RC 0,53 18111,00 Punkte 21080,239927 Punkte -6 Open End Rheinmetall Long HD367J 15,24 490,85 EUR 364,597037 EUR 4 Open End DAX® Long HC8E7T 1,67 18101,00 Punkte 17348,733046 Punkte 25 Open End

