LIDE erneuerte eine bestehende VERIF.i -Zertifizierung und absolvierte einen zusätzlichen Vor-Ort-Besuch zur Bewertung seiner Einrichtungen, Mitarbeiter und Prozesse

Scientist.com, der führende Marktplatz für Forschung und Entwicklung in der pharmazeutischen Industrie, gab heute bekannt, dass LIDE Biotech erfolgreich die VERIF.i Vor-Ort-Bewertungen an zwei seiner in China ansässigen Standorte Shanghai und Xi'an abgeschlossen hat. VERIF.i ist das Vor-Ort-Vorbewertungsprogramm von Scientist.com, das Anbietern von regulierten Dienstleistungen dabei hilft, die Qualität und die Standards ihrer Labore sowohl für bestehende als auch für potenzielle Kunden zu demonstrieren.

LIDE ist ein preisgekröntes Auftragsforschungsinstitut (CRO) für translationale Medizin mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der weltweiten Erbringung von Dienstleistungen für die präklinische Arzneimittelprüfung. LIDE bietet nicht nur Innovationen in der translationalen Onkologieforschung und der Immunonkologie an, sondern verfügt auch über eine Sammlung von mehr als 2.000 von Patienten stammenden Xenograft (PDX)-Modellen, die mehr als 50 Krebsarten abdecken, von denen mehr als 200 besonders arzneimittelresistent und/oder genetisch verändert sind. Das Unternehmen verfügt über AAALAC-akkreditierte Tierzentren der SPF-Stufe, Labors der Sicherheitsstufe 2 und erstklassige, hochmoderne Geräte.

"Wir haben bei LIDE die höchsten globalen Betriebsstandards eingeführt, um sicherzustellen, dass unsere Einrichtungen und Prozesse die Erwartungen der Industrie nicht nur erfüllen, sondern übertreffen", erklärte Dr. Danyi Wen, Präsident und CEO von LIDE Biotech. "VERIF.i ist eine weitere Möglichkeit, unseren Biotech- und Pharmakunden auf der ganzen Welt unser Engagement für Qualität und Compliance zu demonstrieren."

VERIF.i bietet LIDE Biotech und anderen Anbietern von regulierten Forschungsdienstleistungen, einschließlich der Beschaffung von humanen Bioproben, Tierstudien und Chemie-, Herstellungs- und Kontrolldienstleistungen (CMC), die Möglichkeit, die Qualität und die Fähigkeiten ihrer Labore anhand von vordefinierten, speziell für die Biopharmaindustrie entwickelten Kriterien proaktiv zu kommunizieren. Unabhängige Prüfer führen vor Ort Inspektionen durch, deren Ergebnisse den Kunden mitgeteilt oder zur Verbesserung der Laborabläufe genutzt werden können.

"Vor-Ort-Bewertungen von Laboren waren aufgrund der hohen Kosten und des intensiven Ressourcen- und Zeitbedarfs immer schwierig durchzuführen", so Matt McLoughlin, SVP of Categories and Compliance bei Scientist.com."VERIF.i bietet eine neue und praktikable Lösung für Marktplatzverkäufer und Käufer gleichermaßen. Sie ermöglicht es einem hochwertigen Anbieter wie LIDE, sich von seinen Mitbewerbern zu unterscheiden, indem er Informationen über seine Einrichtungen, sein Personal und seine Prozesse weitergibt. Gleichzeitig wird überflüssige Arbeit vermieden, was letztlich sowohl Käufern als auch Verkäufern Zeit und Geld spart".

VERIF.i ist eine Erweiterung der preisgekrönten COMPLi -Lösung von Scientist.com. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.scientist.com/verifi/

Über LIDE Biotech

LIDE Biotech hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Übergang von der präklinischen zur klinischen Phase für unsere Kunden zu beschleunigen. Unsere robuste Datenbank mit mehr als 2000 PDX-, CDX- und Zelllinienmodellen ist eine branchenführende Ressource. Darüber hinaus bietet LIDE firmeneigene Kits an (K-Zell-Sammlung für kleine Proben, konditionale Zellreprogrammierung, MiniPDX und IO-FIVE-Assays), die unseren Kunden helfen, ihre Studien zu rationalisieren. Vor allem aber bieten unsere Krankenhauskooperationen den Kunden eine unvergleichliche translationale Plattform, die sie auf ihrem Weg der Arzneimittelforschung und -entwicklung nutzen können. Unsere CRO-Dienstleistungen können maßgeschneidert oder mit sofort einsetzbaren Lösungen genutzt werden, einschließlich In-vitro- und In-vivo-Studien, 3D- und organoiden Ansätzen, die alle durch hauseigene Bioinformatik und eine parallele Immuno-Onkologie-Plattform ergänzt werden.

Gehen sie zu www.lidebiotech.com um mehr zu erfahren, und verfolgen Sie Updates auf der LIDE Biotech LinkedIn-Seite.

Über Scientist.com

Scientist.com ist ein privates Unternehmen mit Sitz in San Diego, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Entdeckung neuer Medikamente schneller und billiger zu machen. Das Herzstück des Unternehmens ist ein KI-gestützter Marktplatz, der Arzneimittelforschern hilft, ihre Ideen mithilfe innovativer Technologien schnell in verwertbare Daten umzusetzen. Über Scientist.com kommunizieren Wissenschaftler direkt mit Forschungsexperten in über 5.000 Labors weltweit, um komplexe Forschungsexperimente zu planen und durchzuführen. Besuchen Sie scientist.com um mehr zu erfahren.

Folgen Sie Scientist.com in den sozialen Medien: LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook und Instagram

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240618011608/de/

Contacts:

Sean Preci

+1 877-644-044

marketing@scientist.com