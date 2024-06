18.Juni 2024. Agorana Media Group, Vancouver: FE Battery Metals erwirbt die Lac Marion Uran Liegenschaft mit einer Fläche von mehr als 2.700 Hektar in Quebec.

FE Battery Metals Corp. (Symbol Frankfurt: V95/ WKN A3D08G/ ISIN CA31422Y1007/ Symbol TSX: FE) konnte die Lac Marion Uran- Liegenschaft 40 km nordöstlich von Mount Laurier in Quebec/Kanada akquirieren. Auf diesem Gebiet wurden bereits fünf verschiedene Uranvorkommen festgestellt. Die ursprünglichen Entdeckungen dieser neuen FE Battery Metals Uranvorkommen reichen zurück bis in die 70er Jahre. Es wurden teilweise unglaublich hohe Urangehalte festgestellt. Bohrloch NV06-58 das sich etwa 430 m nordöstlich des Vorkommens befindet, ergab 432,6 ppm. Die folgenden Proben zeigten: A13-01-C5 mit 1.065,9 ppm; A13-01 (23283) >4000 ppm.; A13-01 (23285): 822,8 ppm.; A13-01: 1183,1 ppm.

Die mineralisierte Lac Lafargue Zone, eine der Zonen der Lac Marion Liegenschaft, wurde 1975 entdeckt und befindet sich einige hundert Meter nördlich von Lac Lafargue. Es handelt sich um ein Band aus Pegmatit Gestein mit einer Breite von bis zu 0,91m, welches über eine Länge von 14 m verfolgt werden kann. Die Uran-Gehalte liegen im Bereich: 0,73 % U3O8, 0,82 % U3O8 und 1,14 % U3O8 (3 ausgewählte Proben; GM 32801). Die folgenden Stichproben wurden gefunden: A12-LL-01b: 703,0 ppm; A12-LL-01a: 969,5 ppm.; A12-LL-01C 1300,0 ppm.

Basierend auf der Explorationsgeschichte des Konzessionsgebiets und dem geologischen Umfeld stellt Lac Marion ein extrem vielversprechendes Konzessionsgebiet für die Exploration von Uran und anderen seltenen Metallen dar. Die gute Infrastruktur und die Verfügbarkeit von vor Ort ausgebildeten Arbeitskräften machen es zu einem hervorragenden Explorationsziel. Basierend auf dem Erfolg der Phase-1-Arbeiten wird ein Phase-2-Arbeitsprogramm mit Grabungen und Abraumarbeiten an definierten Zielen für die Uranexploration durchgeführt. Zunächst wird auch ein 1.500m Diamantbohrprogramm empfohlen.

Wir dürfen gespannt sein, wie diese momentan noch kleine Geschichte weitergeht. Wir denken, dass hier gutes Potential für gute Uranvorkommen besteht und das letztendlich zu einer Aufwertung der Gesellschaft führen wird.

Finden Sie weitere Informationen auf Deutsch sowie den Research Report zu FE Battery Metals unter www.rohstoffpower.de zum Download oder Informationen auf Englisch auf der Webseite der Gesellschaft www.febatterymetals.com.

Agorana Media Group Inc.

1211 Melville Street, Vancouver, BC, V6E0A7, Kanada

Deutsche Webseite: www.rohstoffpower.de

Email: info@rohstoffpower.de

Rechtshinweis & Disclaimer

Die Informationen in dieser Publikation sind als Informationen allgemeiner Art anzusehen. Die Zusammenstellung der Informationen erfolgte mit der gebotenen Sorgfalt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle in dieser Publikation zur Verfügung gestellten Informationen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren darstellt. Alle Information haben lediglich informativen Charakter. Insbesondere kommt kein Beratungsvertrag zwischen den Autoren dieser Publikation, den Herausgebern der einzelnen Artikel sowie anderen Autoren und dem Leser zustande, der in irgendeiner erdenklichen Weise auf die persönlichen Verhältnisse des Lesers eingeht. Für Entscheidungen, die der Verwender auf Grund der vorgenannten Informationen trifft, übernehmen die Autoren und Herausgeber keine Verantwortung. Wir weisen darauf hin, dass der vorliegende Inhalt weder eine individuelle rechtliche, buchführungstechnische, steuerliche noch eine sonstige fachliche Auskunft oder Empfehlung darstellt und nicht geeignet ist, eine individuelle Beratung unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalles zu ersetzen. Sollten in dieser Publikationen Formulierungen wie, "wir glauben", "wir denken", wir meinen" verwendet werden sind es lediglich Meinungen des Verfassers oder Verfasserin und nicht als Fakten oder tatsächlich in der Zukunft eintretende Ereignisse anzusehen. Auch sind die Informationen lediglich im Zusammenhang mit allen auch Dritten zugänglichen Informationen zu sehen. Es handelt sich bei dargestellten und beschriebenen Gesellschaften um hochspekulative, meist börsengelistete Gesellschaften, bei denen ein Engagement in deren Aktien ein hohes Risiko besteht. Bei der Zusammenstellung dieser Information wurden allgemeinzugängliche Informationen verwendet sowie solche, die das Management der Gesellschaften auf Anfrage herausgegeben hat. Obwohl die diese Publikation mit aller Sorgfalt zusammengestellt werden, können Fehler oder Unvollständigkeiten nicht ausgeschlossen werden. Weder die Herausgeber noch die Autoren dieses dieser Publikation können für eventuell entstandene Schäden haftbar gemacht werden. Sollte ein Leser dieses dieser Publikation aufgrund dieser unverbindlichen Projektvorstellung sich in einer oder mehrerer hier beschriebenen oder vorgestellten Projekte engagieren, erkennt er diese Haftungsregelung ausdrücklich an. Es würde sich immer um eine hochspekulative mit starkem Risiko behaftete Kapitalanlage in Aktien handeln, die immer das Risiko eines Totalverlustes birgt. Wir empfehlen vor einem Engagement ausreichend Informationen seitens Dritter zu sammeln, damit der Leser unabhängig von dieser Publikation eine Entscheidung für sich fällen kann. Auf keinen Fall sollte der Leser sich nur auf die Informationen in dieser Publikation verlassen. Die hier getätigten Aussagen hinsichtlich zukünftiger Entwicklung sind Meinungen sein, die keinerlei Anspruch auf Richtigkeit bzw. das tatsächliche Eintreffen dieser Prognosen haben. Der Leser sollte in jedem Fall, vor einem Engagement in den in dieser Publikation vorgestellten Werte, mit seinem Finanzberater sprechen. Jederzeit kann sich der geneigte Leser auch an die vorgestellten oder beschriebenen Gesellschaften direkt wenden, um genauere Informationen zu erhalten. Eine Aktualisierungspflicht dieser Information besteht ebenfalls nicht. Der Herausgeber weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Veränderung der zugrunde gelegten Daten eine Veränderung in den Annahmen bzw. getätigten Aussagen zur Folge haben könnte. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Inhalte, auch nicht in Auszügen, weder in Printform noch in elektronischen Medien noch in sonstiger Form, publiziert oder umgeschrieben, oder auszugsweise, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers, veröffentlicht werden dürfen. Gleichwohl übernehmen die Autoren und Herausgeber keinerlei Haftung, aus welchem Rechtsgrund auch immer, für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der übermittelten Informationen. Die Autoren und Herausgeber behalten sich das Recht vor, die in dieser Publikation angebotenen Informationen, Produkte oder Dienstleistungen ohne gesonderte Ankündigung jederzeit zu verändern oder zu aktualisieren. Es darf der Vollständigkeit halber noch darauf hingewiesen werden, dass die Autoren und Herausgeber dieses Dieser Publikation zum Zeitpunkt der Erstellung dieses dieser Publikation keinerlei Aktien an den vorgestellten Unternehmen halten, was aber nicht ausschließt, dass der Herausgeber oder die Autoren in der Zukunft sich an den vorgestellten Unternehmen selber beteiligen oder beteiligt werden. Die in dieser Publikation vorgestellten oder besprochenen Unternehmen sind Kunden der Agorana Media Group, die für die Erstellung dieser werblichen Texte entlohnt wurde. Texte unseren Publikationen können unter einem Pseudonym geschrieben worden sein. Der Herausgeber weist darauf hin, dass für diesen Fall ihm die Originalnamen der Verfasser bekannt sind. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an US-Amerikaner übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare, auch wenn sie von einer kanadischen Firma erstellt wurde, wird nicht in Kanada oder an kanadische Personen verteilt, es sei denn, einschlägige Regularien seien anwendbar und würden dies erlauben. Bilderquellen bei allen unseren Veröffentlichungen können eigene Bilder, oder Bilder von Shutterstock, Unsplash, iStockphotos, gettyimages, stockphotosecrets, pixapay, photoshelter, depositphotos, pexels, shutterfly, icanvas, dreamstime sein, sowie Bilder, die von den jeweiligen Gesellschaften zur Verfügung gestellt wurden. Agorana Media Group Inc., 1211 Melville Street, Vancouver, BC, V6E0A7, Kanada, Deutsche Webseite: www.rohstoffpower.de



