Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 18.06.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 685 internationalen Medien
Gestern +23,88 % Kursgewinn auf Tradegate!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 886167 | ISIN: IL0010825102 | Ticker-Symbol: GSA
Frankfurt
17.06.24
08:08 Uhr
4,820 Euro
-0,080
-1,63 %
Branche
Netzwerktechnik
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
4,8005,00014:42
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
GILAT SATELLITE NETWORKS
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD4,820-1,63 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.