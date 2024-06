SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) - Chegg, eine digitale Lernplattform für Studenten in den USA, gab bekannt, die Mitarbeiterzahl im Unternehmen drastisch zu reduzieren. Am 17. Juni 2024 kündigte Chegg Inc. (NYSE: CHGG, ISIN: US1630921096) einen Umstrukturierungsplan an, der eine Reduzierung der weltweiten...

Den vollständigen Artikel lesen ...