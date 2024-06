EQS-News: Value-Holdings Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Roland Könen verlässt Value-Holdings Gruppe



18.06.2024 / 14:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





VALUE-HOLDINGS AG: Roland Könen verlässt Value-Holdings Gruppe

Augsburg, den 18.06.2024. Roland Könen, Vorstand der Value-Holdings International AG und der Value-Holdings Capital Partners AG, hat mitgeteilt, dass er zum Ende des Jahres 2024 die Value-Holdings Gruppe verlassen wird, um sich anderen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Dazu wird er zum 31.12.2024 seine Mandate als Vorstand der Value-Holdings International AG und als Vorstand der Value-Holdings Capital Partners AG niederlegen. Der Vorstand der Value-Holdings AG sowie die Aufsichtsratsmitglieder der Gruppengesellschaften bedauern die Entscheidung von Herrn Könen sehr. Wir danken Herrn Könen für seine engagierte und erfolgreiche Tätigkeit in den vergangenen 17 Jahren. Herr Könen hat in dieser Zeit die Value-Holdings International AG erfolgreich als Vorstand geführt und als Vorstand der Value-Holdings Capital Partners AG insbesondere den Value-Holdings Dividenden Fund aufgebaut. Für seine berufliche und seine private Zukunft wünschen wir ihm alles Gute. Die Gremien der Value-Holdings AG werden in den nächsten Wochen beraten, wie die Mandate von Herrn Könen neu besetzt werden. Dabei ist vorgesehen, dass Herr Florian König, der im Jahr 2023 zu Value-Holdings gekommen ist, Aufgaben und Funktionen von Herrn Könen übernimmt. Zudem beabsichtigt die Value-Holdings AG ihr Team weiter zu verstärken. Dazu wird in den nächsten Wochen ein Anforderungsprofil für potentielle Bewerber erstellt, um dann umgehend auf die Suche nach Bewerbern zur Verstärkung des Teams gehen zu können. Kontakt: Value-Holdings AG Georg Geiger, Vorstand Bahnhofstraße 30, 86150 Augsburg Tel. 0821-575394 Die Value-Holdings AG ist eine HoIdinggesellschaft, die die Anteile an den Unternehmen der Value-Holdings Gruppe hält. Dazu zählen die Value-Holdings Capital Partners AG, die Value-Holdings International AG und die NABAG AG. Darüber hinaus investiert die Value-Holdings AG ihre finanziellen Mittel auf eigene Rechnung in börsennotierte Unternehmen.



Über die Tochtergesellschaft Value-Holdings Capital Partners AG, einem durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassenen Wertpapierinstitut, werden institutionelle Investoren bei der Kapitalanlage nach der Value-Investing Strategie beraten.



18.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com