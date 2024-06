Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Laiqon erhält den "German Brand Award 2024" für ihre Namenswahl, so die Experten von "FONDS professionell".Die Gesellschaft sei 1995 unter dem Namen Lloyd Fonds gegründet worden und habe 2022 die Umbenennung in Laiqon angekündigt, die 2023 vollzogen worden sei. Dieser Schritt habe dem Unternehmen nun den Preis in der Kategorie "Banking and Financial Services" eingebracht. Der Preis werde vom "German Brand Institute" verliehen, hinter dem wiederum die Stiftung "Rat für Formgebung" stehe. Diese verleihe auch den "German Design Award". ...

