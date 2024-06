© Foto: Unsplash



Für den US-Hersteller von Elektrofahrzeugen geht es nicht weiter. Das Unternehmen hat am Montag Insolvenzschutz beantragt.In seinem Insolvenzantrag listete Fisker Vermögenswerte zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar und Verbindlichkeiten zwischen 100 Millionen und 500 Millionen US-Dollar. Der E-Autobauer hat im vergangenen Jahr weniger als die Hälfte seiner mehr als 10.000 produzierten Fahrzeuge ausgeliefert. Mit einem Umstieg auf ein händlerbasiertes Vertriebsmodell hatte das Unternehmen noch versucht, das Ruder herumzureißen und Verträge mit fast 30 Händler-Partnern in den USA und Europa geschlossen. Dennoch gelang es bis zuletzt nicht, die unverkauften Fahrzeuge an den Kunden …