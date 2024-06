Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen BankInvest - name changes

At the general meeting on 23 April 2024 in Investeringsforeningen BankInvest, the board's proposal to add the subsidiary name "Investeringsforeningen BIX" to Investeringsforeningen BankInvest was adopted. As a result, the sub-funds below under Investeringsforeningen BankInvest will change their names in Nasdaq's systems with effect from 24 June 2024. ISIN: DK0061133709 ----------------------------------------------------------------- Name: BankInvest BIX Glob Akt ESG Universal KL ----------------------------------------------------------------- New name: BIX Globale Aktier ESG Universal KL ----------------------------------------------------------------- Short name: BAIBGAEUKL ----------------------------------------------------------------- New short name: BXIGAEUKL ----------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 168614 ----------------------------------------------------------------- ISIN: DK0061279163 --------------------------------------------------------------- Name: BankInvest BIX USA Akt ESG Universal A --------------------------------------------------------------- New name: BIX USA Aktier ESG Universal A --------------------------------------------------------------- Short name: BAIBUU --------------------------------------------------------------- New short name: BXIUU --------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 272843 --------------------------------------------------------------- ISIN: DK0061532322 ----------------------------------------------------------------- Name: BankInvest BIX DK Akt Ansvarlig Udvikl A ----------------------------------------------------------------- New name: BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvik A ----------------------------------------------------------------- Short name: BAIBDKAAUA ----------------------------------------------------------------- New short name: BXIDKAAUA ----------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 222907 ----------------------------------------------------------------- ISIN: DK0061532595 ---------------------------------------------------------------- Name: BankInv BIX DK Akt Ansvarl Udvikl Akk A ---------------------------------------------------------------- New name: BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvik Akk A ---------------------------------------------------------------- Short name: BAIBDKAAUAKKA ---------------------------------------------------------------- New short name: BXIDKAAUAKKA ---------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 222908 ---------------------------------------------------------------- For further information please contact Surveillance, tel: +45 33 93 33 66