Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 18. Juni 2024, Robert Stecher als Vizevorsitzenden und Kathrin Plankensteiner als Mitglied in die Unterrichtskommission der Berufsmaturitätsschule Liechtenstein bestellt.Die Ersatzbestellung war erforderlich, weil das bisherige Kommissionsmitglied Klaus Frick seit dem Schuljahr 2023/2024 als Lehrer an der Berufsmaturitätsschule angestellt ist und daher aus der Unterrichtskommission der Berufsmaturitätsschule demissioniert ist. Als Ersatz wurde Kathrin Plankensteiner (Dornbirn) gefunden. Ausserdem wurde Robert Stecher (Trin) als Vizevorsitzender für den Rest des Schuljahres 2023/2024 sowie bis Ende der Funktionsperiode mit Ende des Schuljahres 2025/2026 bestellt.Neben den neuen Mitgliedern sind folgende Personen in der Unterrichtskommission der Berufsmaturitätsschule: Vorsitzende Eva Meirer (Vaduz), Heinz Hafner (Winterthur), Markus Jehle (Flirsch), Christina vom Brocke (Eschen), Verena Widmaier (Zürich) sowie Michael Wohlmuth (Bezau).Dem scheidenden Mitglied Klaus Frick dankt die Regierung für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Den neuen Mitgliedern dankt sie für ihre Bereitschaft, sich in der Kommission einzubringen und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg.Die Unterrichtskommission der Berufsmaturitätsschule Liechtenstein übt im Auftrag der Regierung Aufsichtsbefugnisse in Bezug auf den Unterricht in den einzelnen Fächern aus und berät das Schulamt, die Schulleitung und die Lehrpersonen.