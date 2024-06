Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 0,1 Prozent höher auf 19.923 Punkte. Zum Wochenstart hatte er den fünften Handelstag in Folge einen Rekord aufgestellt und die Marke von 20.000 Punkten ins Visier genommen. Auch der marktbreite S&P 500 war so hoch gestiegen wie nie zuvor, während der Dow Jones Industrial weiter hinterherhinkt. Den US-Leitindex sieht IG am Dienstag kaum verändert bei 38.768 Punkten. Der US-Einzelhandelsumsatz war im Mai weniger stark gestiegen ...

