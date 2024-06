Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Anleihegläubiger der Adler Group S.A. ("Adler Group" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Gruppe") (ISIN LU1250154413/ WKN A14U78) haben den Weg für die umfassende Rekapitalisierung der Gruppe freigemacht, nachdem eine verbindliche Vereinbarung mit einem Lenkungsausschuss der Anleihegläubiger am 24. Mai 2024 bekannt gegeben wurde, so die Adler Group S.A. in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

