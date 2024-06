DNB Asset Management (DNB AM), eine hundertprozentige Tochter des größten norwegischen Finanzdienstleisters, der DNB-Gruppe, setzt ihren Wachstumskurs fort Die Expansion geht DNB Asset Management mit vereinfachten Managementstrukturen, einem größeren Vertriebsteam in den lokalen Märkten und neuen Strategien an. "Wir sehen eine steigende Nachfrage nach thematischen und nordischen Anlagelösungen und gestalten die Organisation so, dass wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...