Mainz (ots) -Siebter EM-Tag mit vorentscheidenden Spielen in den Gruppen C und B live im ZDF: Die mit einem Remis gestartete dänische Fußball-Nationalmannschaft trifft am Donnerstag, 20. Juni 2024, 18.00 Uhr, in Frankfurt auf den derzeitigen Gruppenersten England, Spanien und Italien, beide mit Auftaktsiegen, spielen um 21.00 Uhr in der Arena Auf Schalke um Platz 1 in der Gruppe B: "sportstudio live: UEFA EURO 2024" ist von 17.05 bis 23.45 Uhr im ZDF auf Sendung. Die Spiele sind auch online im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek zu verfolgen. Ebenso am neunten EM-Tag, am Samstag, 22. Juni 2024, wenn "sportstudio live" von 17.05 bis 23.45 Uhr diese EM-Spiele überträgt: Türkei - Portugal und Belgien - Rumänien.Moderator Jochen Breyer begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstag, 20. Juni 2024, ab 17.05 Uhr aus dem ZDF-EM-Studio im Zollernhof in Berlin-Mitte. Als Gesprächspartner sind dort Christoph Kramer, Per Mertesacker sowie Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang dabei. Das Spiel Dänemark - England kommentiert Claudia Neumann, als Co-Kommentator ist Moritz Volz dabei. Die Begegnung Spanien - Italien (Anstoß: 21.00 Uhr) kommentiert Oliver Schmidt. Anlässlich dieses Spiels ist zudem Giovanni Zarella zu Gast im ZDF-EM-Studio.Am Samstag, 22. Juni 2024, führt Katrin Müller-Hohenstein von 17.05 bis 23.45 Uhr durch den EM-Abend im ZDF - erneut mit den Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker und Laura Freigang im ZDF-EM-Studio in Berlin. Bei der Partie Türkei - Portugal im Dortmunder Stadion (Anstoß 18.00 Uhr) ist Oliver Schmidt als Kommentator am Mikrofon, beim Spiel Belgien - Rumänien in Köln (Anstoß: 21.00 Uhr) sind Kommentator Martin Schneider und Co-Kommentator Hanno Balitsch im Einsatz.Erfolgreicher EM-Auftakt im ZDFMit insgesamt 22,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und 69,0 Prozent Marktanteil verzeichnete das EM-Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft am Freitag, 14. Juni 2024, eine deutlich höhere TV-Nutzung als die deutschen Spiele bei der WM 2022 in Katar. In der Hitliste der publikumsstärksten EM-Spiele seit 1976 platziert sich die Partie Deutschland - Schottland auf Platz 28. Die ZDFmediathek erzielte am EM-Eröffnungsspieltag mit 11,71 Millionen Visits den bislang zweithöchsten Tageswert - der bisher höchste wurde mit 12,34 Millionen Visits am 27. November 2022 erreicht, als bei der WM in Katar das Vorrunden-Spiel Spanien - Deutschland stattfand.Bei den Zuschauerinnen und Zuschauer stark nachgefragt waren auch die drei EM-Partien ohne deutsche Beteilung, die am Sonntag und Montag im ZDF und im ZDF-Livestream zu sehen waren: Am 16. Juni 2024 sahen 11,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Übertragung des EM-Spiels Serbien - England im ZDF (Marktanteil: 44,0 Prozent). Zuvor hatten ab 18.00 Uhr 7,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Partie Slowenien - Dänemark im ZDF verfolgt (Marktanteil: 38,3 Prozent). Am 17. Juni 2024 war die "sportstudio live - UEFA EURO 2024"-Übertragung des Spiels Belgien - Slowakei mit 7,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erfolgreich, bei einem Marktanteil von 38,0 Prozent. Insgesamt sahen die bisherigen vier EM-Spiele im ZDF im Schnitt 12,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einem Marktanteil von 49,8 Prozent. In der Zielgruppe der 14 bis 49-Jährigen liegt der durchschnittliche Marktanteil bei 65.7 Prozent (im Schnitt 4,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer aus dieser Altersgruppe).KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie die Pressemappe zu "sportstudio live: UEFA EURO 2024" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live-uefa-euro-2024)Hier finden Sie die UEFA EURO 2024 (https://www.zdf.de/sport/fussball-em) in der ZDFmediathekPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5804336