André Stagge & Jan Willhöft: Silber und Gold: Rohstoffsuperzyklus steht bevor?

Anzeige / Werbung



Silber und Gold: Rohstoffsuperzyklus steht bevor? Disclaimer beachten, keine Anlageempfehlung 00:00 Intro 00:27 Vorstellung Jan und seine Erfahrung im Rohstoffsektor 00:57 Jan erklärt seine positive Einschätzung zu Silber 01:24 Gründe für die Attraktivität von Silber: Zyklik und Unterversorgung 02:19 Diskussion über den Anstieg des Silberpreises und die wirtschaftlichen Faktoren 02:45 Jan erläutert die Kleinheit des Silbermarktes und die langfristige Unterversorgung 03:33 Herausforderungen der Silberminen: Hohe Kosten und lange Entwicklungszeiten 04:28 Minenaktien und ihre geringe Korrelation mit Rohstoffpreisen 05:41 Parallelen zu den 1970er Jahren und die Rolle der Inflation 06:55 Minenaktien und steigende Margen: Marktreaktionen 08:06 Langfristige Seitwärtsbewegung bei Minenaktien und zyklische Natur des Marktes 09:20 Herausforderungen durch steigende Kosten und den starken Dollar 10:29 Unterversorgung bei Rohstoffen und steigende Nachfrage durch neue Technologien 11:46 Vergleich mit dem Uranmarkt und Notwendigkeit hoher Preise für neue Minen 13:08 Empfehlungen für Investoren: 10% des Portfolios in den Metallsektor investieren 14:52 Diskussion über die Konkurrenz durch Bitcoin und andere Alternativen 15:37 Schnelle Anstiege bei kleinen Minenunternehmen bei Marktinteresse 17:27 Schlusswort: Bedeutung von Metallen und Rohstoffen für das tägliche Leben 18:55 Jan betont die Wichtigkeit des Rohstoffsektors und ruft Investoren zur Diversifikation auf ? Hier geht's zum Kanal von axinocapital → / @axinocapital ? Website von AXINO für mehr Informationen über Rohstofffirmen: www.axinocapital.de ? Kostenloses Magazin (stocks to perform) für mehr Wissen: https://www.axinocapital.de/files/axi... ? Die AXINO Media GmbH verweist im Rahmen des Videos auf den Disclaimer mit den Interessenskonflikten und Haftungsausschlüssen: https://www.axinocapital.de/disclaimer

Jetzt den vollständigen Artikel lesen Enthaltene Werte: CA0679011084,XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,CA59126M1068

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )