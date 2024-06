Abverkauf am Kryptomarkt - Das Ende des Bullruns?

Es hätte eine Kursrallye werden sollen, wie man sie noch nie gesehen hat, obwohl der Kryptomarkt auch früher schon für sein enormes Gewinnpotenzial bekannt war. Gekommen ist es ganz anders. Von der bullishen Stimmung, die noch vor Wochen zu spüren war, ist heute nichts mehr übrig. Tag für Tag kommt es zu neuen Verlusten, wobei Investoren mit Bitcoin noch eher glimpflich davonkommen, während Altcoins in sich zusammenfallen. Verluste im zweistelligen Prozentbereich stehen inzwischen an der Tagesordnung. Ist das das Ende des Bullruns?

Heftige Korrektur

Wer sich im März von der Euphorie am Kryptomarkt anstecken lassen hat und bis heute ausgehalten hat, braucht starke Nerven. Die Kurse der meisten Altcoins haben um 30 - 50 % nachgegeben. Je nachdem, auf welche Kryptowährung man gesetzt hat, waren teilweise auch noch höhere Verluste möglich. Wer auf die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung setzt, kann fast täglich zuschauen, wie sein Kapital um 10 % weniger wird.

(Top Meme Coins nach Marktkapitalisierung - Quelle: Coinmarketcap)

Sogar Dogecoin, der größte Meme Coin nach Marktkapitalisierung, hat innerhalb der letzten 24 Stunden über 10 % verloren. Bei einem Coin dieser Größe bedeutet das, dass sich allein hier fast 2 Milliarden Dollar in Luft aufgelöst haben. Auch bei SHIB, PEPE, WIF oder FLOKI ist die Lage nicht besser. Wer denkt, dass nur der Meme Coin Markt crasht, weil es hier wenig Substanz gibt und Anleger ihr Kapital als erstes von solchen Projekten abziehen, täuscht sich. Auch viele andere Altcoins haben heute um mehr als 10 % verloren.

(Verlierer des Tages unter den 100 größten Kryptowährungen - Quelle: Coinmarketcap)

Ist der Bullrun zu Ende?

Geht es nach den meisten Analysten, ist jetzt die ideale Gelegenheit, um nochmal günstig einzusteigen. Eine Garantie will einem dafür natürlich niemand geben, kann man auch nicht, weil niemand weiß, wie sich ein Asset in Zukunft entwickeln wird. Was man aber weiß ist, dass zumindest einiges dafür spricht, dass es in Zukunft noch weiter bergauf geht für Bitcoin. Zum einen wurde das Halving erst im April dieses Jahres durchgeführt, welches in der Vergangenheit immer zu einer Kursexplosion geführt hat.

BTC



We are two months after the Bitcoin Halving



Current price action is comparable to previous 60-day Post-Halving periods$BTC Crypto Bitcoin pic.twitter.com/AWZxx5A5bc - Rekt Capital (@rektcapital) June 17, 2024

Neben dem Halving, welches früher oder später zu steigenden Kursen führen sollte, damit auch das Mining wieder profitabel wird, sprechen auch noch einige andere Dinge für eine baldige Erholung und weiter steigende Kurse. Zum einen wird erwartet, dass die Fed die Zinsen in der zweiten Jahreshälfte senkt, zum anderen stehen die Präsidentschaftswahlen in den USA in diesem Jahr an und Trump, der gute Chancen auf den Sieg hat, lässt keine Gelegenheit ungenutzt, sich als kryptofreundlicher Kandidat zu präsentieren.

Alles in allem stehen die Chancen also gut, dass es im Laufe des Jahres wieder bergauf geht am Markt, auch wenn man noch nicht davon ausgehen kann, dass der Boden schon erreicht ist. Dennoch könnte sich derzeit tatsächlich eine gute Gelegenheit bieten, günstig einzusteigen, da es im Falle einer Erholung genauso schnell wieder bergauf gehen kann. Viele Anleger weichen in schwierigen Marktphasen auch auf Initial Coin Offerings (ICOs) aus, wobei derzeit vor allem Base Dawgz ($DAWGZ) extrem gefragt ist.

Jetzt mehr über Base Dawgz erfahren.

Base Dawgz explodiert im ICO

Initial Coin Offerings bieten eine Gelegenheit, solche Marktphasen zu umgehen, da man dabei neue Kryptowährungen noch vor dem Listing an den Kryptobörsen zu einem Fixpreis direkt von den Entwicklern kaufen kann, sodass es noch keine Kursschwankungen durch Angebot und Nachfrage gibt und die jeweiligen Coins vom Crash am Markt unberührt bleiben. Im Fall von Base Dawgz ($DAWGZ) wird der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen sogar noch mehrfach angehoben, sodass frühe Käufer sogar einen Buchgewinn mitnehmen können, während es am restlichen Markt bergab geht.

(Base Dawgz ICO - Quelle: Base Dawgz Website)

Die Unsicherheit am Markt hat dazu geführt, dass die Nachfrage bei Base Dawgz explodiert. Innerhalb kürzester Zeit wurden hier bereits Token im Wert von über 1,7 Millionen Dollar verkauft. Die nächste Preiserhöhung findet bereits in einer Woche statt. Base Dawgz ($DAWGZ) ist ein Meme Coin, der neben BASE auch auf Ethereum, BSC, Avalanche und Solana gelauncht wird, wodurch möglichst viele Trader angesprochen werden.

Gemeinsam mit der hohen Nachfrage während des Presales führt das Analysten zu der Annahme, dass der $DAWGZ-Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte, wobei Renditen von weit mehr als 1.000 % keine große Überraschung wären.

Jetzt $DAWGZ im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.