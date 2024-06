TRADINGIDEE des Tages | EURUSD (18.06.2024)

Fakten:

EURUSD verzeichnet eine V-förmige kurzfristige Erholung; das Paar verteidigte die Unterstützungszone bei 1,066, wo sich das 71,6-Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle vom April 2024 befand

Nach den schwächer als erwartet ausgefallenen US-Einzelhandelsumsätzen hat das Paar nun das 61,8er-Fibo durchbrochen und nähert sich dem lokalen "Maximum" der letzten meist schwachen Sitzungen.

Die beobachteten schwächeren Einzelhandelsumsätze und die Abkühlung auf dem US-Arbeitsmarkt könnten dazu führen, dass der Markt anfängt, den breiteren Druck zu ignorieren, der auf die Fed-Politiker zukommen wird, wenn sich die Verbrauchs- und Arbeitsmarktdaten weiter verschlechtern

Background - Meinung:

Die Makrodaten der US-Wirtschaft waren in letzter Zeit enttäuschend, was die US-Anleiherenditen belasten und im Laufe der nächsten Monate noch mehr unter Druck setzen könnte, in denen der Markt eine möglicherweise dovishe Wende in der Fed-Politik oder zumindest deren kurzfristige Anpassung einpreisen wird. Der Fed-Vorsitzende Williams erwartet, dass die Inflation in diesem Jahr in den USA stetig zurückgehen wird, und wenn sich diese Erwartungen erfüllen, wird die Fed immer weniger Grund haben, einen übertrieben hohen Realzins aufrechtzuerhalten. Dieser Druck könnte sich noch verstärken, wenn weitere Arbeitsmarktdaten zu enttäuschen beginnen...

