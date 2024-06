Warren Buffetts Beteiligungs-Holding Berkshire Hathaway hat Kohle ohne Ende. Ende März verfügte die Gesellschaft über 189 Milliarden Dollar an Cashreserven, die nach den jüngsten Verkäufen (BYD) weiter angewachsen sein dürften. Zumindest einen kleinen Teil davon hat Buffett jetzt in einen seiner Lieblinge reinvestiert.Beim jährlichen Aktionärstreffen in Omaha im Mai sagte Buffett, es sei davon auszugehen, dass die Reserven nach dem laufenden Vierteljahr die Marke von 200 Milliarden Dollar knacken ...

