Aral Pulse will an der Berliner Straße 60 in Bochum-Wattenscheid in unmittelbarer Nähe zur A40 einen "Gigahub" für Elektrofahrzeuge errichten. Dieser soll 15 Ultraschnell-Ladesäulen mit insgesamt 27 Ladepunkten umfassen, darunter 24 für Pkw und drei für Lkw. Die Ladesäulen werden eine Leistung von bis zu 400 Kilowatt haben. Auf einem Rendering des geplanten Ladeparks sind die Säulen im typischen Alpitronic-Design zu sehen - es dürfte sich also um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...