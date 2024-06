Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

NO0010946593 ARGEO AS 18.06.2024 NO0013257410 ARGEO AS 19.06.2024 Tausch 5:1

CA2985961077 Eureka Lithium Corp. 18.06.2024 CA2985962067 Eureka Lithium Corp. 19.06.2024 Tausch 10:1

