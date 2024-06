EQS-Ad-hoc: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose

tick Trading Software AG: Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2023/2024 bestätigen Prognose



18.06.2024 / 16:54 CET/CEST

Düsseldorf, 18.06.2024 - Die tick Trading Software AG (WKN: A35JS9 / ISIN: DE000A35JS99) hat das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/2024 (01.10.2023 - 31.03.2024) nach dem heute aufgestellten Halbjahresabschluss mit einem Periodenergebnis in Höhe von TEUR 526 (Vorjahr: TEUR 707) abgeschlossen. Die Umsatzerlöse lagen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/2024 bei TEUR 3.995. Dies entspricht einem Rückgang von 7,0 % gegenüber dem Vorjahreshalbjahr (TEUR 4.298). Während die lastabhängigen Erlöse deutlich um 16,8% auf TEUR 1.336 gestiegen sind, fielen die Projekterlöse auf TEUR 96 (Vorjahr: TEUR 583). Während die Projekterlöse zum größten Teil im Geschäftsjahr 2022/2023 in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres erwirtschaftet wurden, sind diese im Geschäftsjahr 2023/2024 erst in der zweiten Jahreshälfte zu erwarten. Die Gesellschaft ist somit optimistisch, das Geschäftsjahr 2023/2024 mit einem Ergebnis am oberen Ende der am 03. November 2023 veröffentlichten Prognose (EUR 0,7 - 1,0 Mio.) abzuschließen. Der Halbjahresfinanzbericht des Geschäftsjahres 2023/2024 wird auf unserer Webseite www.tick-ts.de unter Investor Relations/Zahlen und Fakten am 18. Juni 2024 veröffentlicht. Ansprechpartner: Carsten Schölzki (Vorstand)

tick Trading Software AG

Berliner Allee 59

40212 Düsseldorf

E-Mail: ir@tick-ts.de

Tel.: +49-211-781767-39



