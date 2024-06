Sachsen-Anhalt/Wirtschaft/Flughafen (ots) -Halle. Das Land Sachsen-Anhalt will die Sanierung der mitteldeutschen Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden finanziell unterstützen. "Der Flughafen Leipzig/Halle hat eine wichtige wirtschaftliche Rolle für Sachsen-Anhalt", sagte Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU) der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwoch-Ausgabe). Daher werde das Land im Rahmen der Restrukturierung seinen Beitrag leisten. Es geht um eine Finanzierungslücke von 100 Millionen Euro. Die Aufteilung des Betrages zwischen dem Freistaat Sachsen und Sachsen-Anhalt soll entsprechend der Anteilsverhältnisse 81,3 Prozent zu 18,7 Prozent erfolgen. Laut Richter will Sachsen-Anhalt im Haushalt 2025 dafür 18,7 Millionen Euro bereitstellen. Im Gegenzug müssten die Flughäfen ein Sanierungskonzept umsetzen, das eine langfristige Stabilität sichern soll.Die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden kommen nach der Corona-Pandemie nicht aus der Krise. Im vergangenen Jahr zählten die Airports zusammen etwa drei Millionen Fluggäste, das sind immer noch knapp 30 Prozent weniger als 2019. Etliche Verbindungen sind weggefallen. Auch im Frachtgeschäft gibt es in Leipzig/Halle Probleme. Im vergangenen Jahr gab der Online-Versandhändler Amazon überraschend seinen Umschlagplatz auf.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5804377