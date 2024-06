Bitcoin kracht unter die 65.000 Dollar Marke - Was jetzt?

Es sind fast schon dramatische Szenen, die sich am Kryptomarkt abspielen. Bitcoin hat es zwar im Vergleich zu den meisten Altcoins noch nicht ganz so hart getroffen, es sieht derzeit aber noch nicht danach aus, als wäre die Korrektur bereits vorbei. Erst in den letzten Stunden ist der Bitcoin-Kurs unter die psychologisch wertvolle 65.000 Dollar Marke gefallen und setzt damit die Verlustserie der letzten Tage fort. Und das, obwohl die meisten Experten schon seit Monaten davon reden, dass der Kurs schon bald auf 100.000 Dollar steigen wird. Anleger fragen sich inzwischen, wie lange die Korrektur noch weitergeht und ob der große Bullrun überhaupt noch kommen wird.

Boden noch nicht erreicht?

Die langfristigen Prognosen, dass der Bitcoin-Kurs auf über 100.000 Dollar steigen wird, sind laut den meisten Analysten noch aktuell. Wer sich allerdings mit Kryptowährungen befasst weiß, dass die Volatilität extrem sein kann und viele Anleger am Tiefpunkt aus dem Markt spült, nur um dann zwei Wochen später zu sehen, dass die Kurse wieder um 30 % gestiegen sind. Die aktuelle Korrektur muss daher nicht das Ende des Bullruns bedeuten, könnte aber auch den Boden noch nicht erreicht haben.

Bitcoin will retrace deep enough to convince you that the Bull Market is over



And then it will resume its uptrend$BTC BTC Bitcoin - Rekt Capital (@rektcapital) June 18, 2024

Einige Analysten vermuten, dass der Kurs bis auf 56.000 Dollar fallen kann. Für Bitcoin wäre das immer noch kein übertrieben starker Rücksetzer vom Allzeithoch von fast 74.000 Dollar. Anders sieht das dagegen bei den meisten Altcoins aus, die jetzt schon massive Einbußen hinter sich haben und im Falle einer Bitcoin-Korrektur auf unter 60.000 Dollar noch weiter crashen könnten.

(Verlierer des Tages unter den Top 100 Coins - Quelle: Coinmarketcap)

Viele Altcoins haben allein in den letzten 24 Stunden um mehr als 10 % verloren, womit sich die Wochenverluste bei einigen auf 20 - 35 % summieren. Schaut man sich die letzten 3 Monate an, sind die Verluste nochmal deutlich höher. Worldcoin, die Kryptowährung von ChatGPT-Gründer Sam Altman, hat zum Beispiel vor 3 Monaten noch mehr als 11 Dollar gekostet und notiert jetzt noch bei 2,80 Dollar. Dabei handelt es sich um keinen Einzelfall.

Wie geht es für Bitcoin weiter?

Eine genaue Prognose, wann der Boden erreicht ist, kann wohl niemand geben, allerdings ist die psychologisch wertvolle 60.000 Dollar Marke die nächste wichtige Unterstützungslinie, die halten sollte. Sollte auch diese unterschritten werden, wäre ein Rücksetzer bis auf 56.000 Dollar denkbar. Die langfristigen Prognosen bleiben dennoch bullish und die meisten Experten gehen nach wie vor davon aus, dass der Bitcoin-Kurs bis Jahresende auf über 100.000 Dollar steigt.

There has never been a more bullish chart pattern on $BTC Bitcoin crypto in all of history, we are forming a flagging ascending fibonacci triangle retail is coming and buying once they see this $100K by july is confirmed! pic.twitter.com/zuCTNR8Fir - satsdart (@satsdart) June 15, 2024

Für einen solchen Anstieg sollen neben dem Halving auch Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte sorgen. Auch die Präsidentschaftswahl in den USA könnte sich positiv auf den Bitcoin-Kurs auswirken, wenn Trump gewinnt. Auch institutionelle Anleger könnten über die Spot Bitcoin ETFs noch im großen Stil in das digitale Gold investieren und in den nächsten Monaten weitere Milliarden in den Kryptomarkt spülen.

Kommt es zur Bitcoin-Rallye auf 100.000 Dollar, werden vermutlich auch die Altcoins, die jetzt zu den größten Verlierern gehören, den Markt wieder outperformen und schnell aufholen. Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung können ihren Wert in dieser Zeit dann schnell vervielfachen.

