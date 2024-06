Die Deutsche Telekom plant einen bedeutenden Schritt in den Kryptowährungssektor: Das Unternehmen kündigte auf der BTC Prague an, in das Bitcoin-Mining einzusteigen. Mit diesem Vorhaben baut die Telekom ihr bestehendes Engagement in der Blockchain-Technologie weiter aus und festigt ihre Position im Web3-Ökosystem.Deutsche Telekom steigt in Bitcoin-Mining ein: Krypto-Strategie sorgt für Aufsehen Die Deutsche Telekom plant, ihr Engagement im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...